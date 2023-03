LIVE eredivisie | Spandoek voor FC Utrecht na blamage tegen Spakenburg: ‘Schaam je kapot’

Postbode maakt 1160 stempassen zoek in Utrecht: ‘Ging al eerder mis, maar dit is op veel grotere schaal’

Meer dan duizend stempassen in Utrecht zijn spoorloos verdwenen. Een PostNL-medewerker leverde niet alle enveloppen af en zorgde daarmee voor een van de grootste fouten met bezorgen van stempassen in Nederland van de afgelopen jaren. ,,In het verleden is het in Utrecht ook al eens misgegaan, maar toen ging het om een paar adressen. Dit is echt op veel grotere schaal.”