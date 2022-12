LIVE | Hulpdiensten staan op scherp voor jaarwisseling, extra mensen in ziekenhuizen

Tweede Kamerlid Derk Boswijk krijgt bakken met stront over zich heen van boeren, maar gaat tóch door

Bedreigingen, scheldpartijen en voortdurende chaos die ook zijn gezin raken. Amper twee jaar zit CDA’er Derk Boswijk in de Tweede Kamer, maar zijn portefeuille landbouw is zó heftig dat hij er soms over denkt om per direct te stoppen. De hoop op het politieke compromis houdt hem op de been.

29 december