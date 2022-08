LIVE | Jumbo-Visma maakt favorietenrol waar en wint ploegentijdrit in feestelijk Utrecht

Tegen profs kan amateur­wiel­ren­ner Arnold niet op, nu is hij geen King of the Mountain in Tienhoven meer

Arnold Gaasenbeek (50) uit Maarssen had meer dan een jaar een record op zijn naam staan. Hij was op de fiets de snelste op een stukje weg buiten Tienhoven en mocht zich zelfs King of the Mountain (KOM) noemen. Totdat vijf renners van het Belgische wielerteam Quick-Step Alpha Vinyl tijdens een testrondje voor de Vuelta zijn record aan flarden reden. Vijf vragen aan Arnold Gaasenbeek.

9:00