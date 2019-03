LIVE: Meerdere personen openen vuur in tram in Utrecht, politie houdt rekening met ‘terrorisme’

100 jaar geleden Hele generaties leerden in achterlig­gen­de eeuw zwemmen én poolen in O.Z.E.B.I

17 maart Vandaag precies honderd jaar terug op 17 maart 1919 opende de OverdekteZwem en Bad Inrichting (O.Z.E.B.I.) de deuren. Generaties Utrechters leerden er zwemmen. Of poolen, snookeren en lasergamen. Want dat is de huidige functie van Ozebi, in het ietwat verstopte pand aan de Biltstraat dat werd ontworpen door Jonas Ingenohl en sinds 1987 een vertierpaleis is.