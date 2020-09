LIVE | Moria-demonstratie op Jaarbeursplein: ‘Als de politiek niks doet, moeten wij dit doen’

Maartje uit Amsterdam stond vorige week ook op het Museumplein. ,,Niet dat demonstreren een hobby van me is, ik doe liever andere dingen op zondag. Maar als de politiek niks doet, dan moeten wij dit doen. Dit is een probleem van ons allemaal.” ‘Code Rood’, staat in grote letters op het bord dat ze bij zich draagt.



Willem (10) uit Zeist, is hier vandaag met zijn moeder Meta. Op zijn bord staat: ‘100??! Twee nullen te weinig!’. ,, Want er slapen daar mensen op straat, en dat kan niet. De regering moet meer doen”. Daar is zijn moeder het mee eens. Op andere borden staan teksten als ‘Vluchten is geen keuze’, ‘Leave no one behind’ en ‘Mensen, geen cijfers’. Demonstranten staan op de kruizen en dragen mondkapjes.