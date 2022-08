LIVE | Vuelta in Utrecht ten einde, wederom honderdduizenden mensen langs de kant

Bewoners in actie: dít rijke park in Utrecht moet niet alleen behouden blijven, maar ook groter worden

Het Máximapark, Wilhelminapark, Julianapark. Bijna iedere Utrechter is er weleens geweest, of heeft er van gehoord. Hoe anders is dat voor Park de Koppel in Lunetten. Een groep bewoners van de wijk wil meer bekendheid voor het gebied langs de A27 én het park verbinden met het groen in de omgeving. ,,Mijn hoop is dat mensen zien hoe waanzinnig rijk dit gebied is.’’

18 augustus