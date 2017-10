LIVE: Grote zoektocht naar vermiste Anne bij Paleis Soestdijk

Man uit Utrecht opgepakt voor kopstoot tegen teamgenoot

25 september CULEMBORG/ UTRECHT - Een inwoner van Utrecht is zondagavond aangehouden, nadat hij 's middags een kopstoot had gegeven aan een teamgenoot op het voetbalveld in Culemborg. Hij wordt verdacht van poging doodslag en/of zware mishandeling. Dat meldt de politie.