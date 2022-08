Loeiende airco en winkeldeur wagenwijd open: kan dat nog wel met de energiecrisis en klimaatprobleem?

column Sinds het overlijden van Willeke is de Utrechtse enclave in Italië nooit zo klein geweest

“Siete soli?” (zijn jullie alleen) vraagt Matteo. De bijna vierkante restauranthouder kijkt er een beetje beduusd bij. Het is niet dat hij om klandizie verlegen zit. Het eten in zijn osteria is in wijde omtrek vermaard en het uitzicht op zijn terras moet tot het mooiste van Italië behoren.

8:10