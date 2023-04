Loevenhoutsedijk krijgt er een sporthal bij en Utrechters mogen meebeslissen over de plek én kleur

Ontknoping KPN eDivisie vindt plaats in Utrecht: kampioen verdient 50.000 euro

Acht eredivisieclubs strijden op zaterdag 6 mei in de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht om het landskampioenschap EA Sports FIFA 23. Ook het Utrechtse team heeft zich geplaatst voor de ontknoping, zij het als laatste. Maar wat houdt dat e-sporten eigenlijk in? En hoe populair is deze vorm van gamen? Eventmanager Brenda Munsterman legt het uit.