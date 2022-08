Lola is pas 18 jaar, maar opent nu al bloemenwinkel in Utrecht: ‘Kans met beide handen aangepakt’

Theo (74) zorgt voor herdenking capitula­tie in Nieuwegein (en dat is te danken aan zijn vader)

Voor de derde keer wordt op 15 augustus in de tuin van de Dorpskerk in Jutphaas en bij het oorlogsmonument de capitulatie van Japan herdacht. Want ook in Nieuwegein woont een Indische gemeenschap.

8 augustus