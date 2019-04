Lombok in greep van mysterieuze tunnel onder woningen

Update Granaat voor de deur van het café? Acht vragen en antwoorden over dit explosieve onderwerp

21:18 Handgranaten duiken steeds vaker op in het straatbeeld van Utrecht en omliggende gemeenten. Zoals vandaag in Zeist, waar de burgemeester de zaak inmiddels op slot heeft gedaan. Meestal is dat in de buurt van café’s, shishalounges of coffeeshops. Met welk doel? Acht vragen en antwoorden over dit explosieve onderwerp.