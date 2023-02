Loopt er een uilenhater rond in Houten? Vaste rustplek ransuilen vernield: ‘Het is puur vandalisme’

DE KWESTIE Vuilnisman­nen en buschauf­feurs willen meer loon, maar wat vind jij: is het terecht dat ze staken?

Utrechtse vuilnismannen staken vanaf maandag een week lang, naar verwachting zal de verrommeling en vervuiling in de stad niet onopgemerkt blijven. Volgende week is het weer raak: dan leggen streekvervoerders vijf dagen lang het werk neer. Wat vind jij? Is het terecht dat vuilnismannen en buschauffeurs staken voor een hoger loon?

31 januari