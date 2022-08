Lopik houdt het bij drie windmolens: ‘Aan ons deel van de opgave voldaan’

Lopik is van mening dat het met drie nieuwe windturbines en een zonneweide bij De Copen aan haar deel van de opgave voldoet. Verscheidene gemeenten in de regio leveren voornamelijk zonne-energie en weinig of geen windenergie, omdat ze daar geen plek of draagvlak voor zeggen te hebben. Het is niet ondenkbaar dat de provincie Utrecht haar oog laat vallen op meer plekken in het Lopikse buitengebied, als andere gemeenten de komende maanden niet met meer locaties voor windturbines komen.