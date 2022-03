Loslopende honden bijten erop los in broedseizoen: ‘Schrikbarend hoe groot dat aantal is’

Over een paar jaar heeft de wolf zijn plekje op de Utrechtse Heuvelrug gevonden. Daarvan is boswachter John Galjé overtuigd. Als één van de weinigen is de handhaver van Staatsbosbeheer niet zo enthousiast over de komst van de wolf. Misschien moeten ze wel worden afgeschoten, omdat ze de balans in diversiteit van flora en fauna verstoren.