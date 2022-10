Lotte (11) zou eigenlijk de enige Kinderburgemeester zijn, maar nu wil Lopik er elk jaar een

Lopik wil elk jaar een kinderburgemeester gaan aanstellen. Het ‘burgemeesterschap’ van de huidige kinderburgemeester Lotte Roodenburg (11) loopt eind november af. Zij organiseert in de herfstvakantie een skatetocht voor schooljeugd, met start en finish in Benschop.

De campagne voor de nieuwe kinderburgemeester begint deze week. Lotte en de echte burgemeester Laurens de Graaf doen binnenkort een oproep via een filmpje. Alle kinderen uit groep zeven van de negen Lopikse basisscholen mogen een vlog van maximaal 60 seconden maken waarin ze zich voorstellen en welke drie dingen zij belangrijk vinden voor jeugd in de gemeente Lopik. ,,Dat filmpje is dus in feite een digitale sollicitatie’’, zegt De Graaf. Als burgemeester, met zelf twee dochters van 12 en 9, trekt hij bij allerlei activiteiten samen op met de kinderburgemeester.

,,Het leukst vond ik het opnemen van de kerst- en nieuwjaarswens, waarbij ik zong en de burgemeester trompet speelde’’, blikt Lotte Roodenburg terug op haar periode als kinderburgemeester. Verder noemt ze als hoogtepunten de Sinterklaasintocht, Koningsdag, de opening van het zwembad en de herdenking en bevrijdingsdag op 4 en 5 mei.

Aanvankelijk was het fenomeen bedoeld als eenmalig, gekoppeld aan het programma dat Lopik naar een gemeentelijke herindeling moest leiden. Daar wilde de gemeente ook kinderen en jongeren bij betrekken. Toen de herindeling niet doorging, omdat de politieke partijen die tegen waren een verrassende verkiezingswinst behaalden, bleef Lotte Roodenburg in functie.

Boompje geplant

,,Ik vind het heel leuk en ik heb veel geleerd’’, zegt de Benschopse Lotte. Op haar wedstrijdformulier vorig jaar vermeldde ze dat ze iets wilde doen voor het milieu en aan verkeer, en dat ze activiteiten wilde organiseren. ,,Deze skatetocht is één van de activiteiten. Voor het milieu heb ik een boompje geplant voor het project Plan Boom, en over het verkeer heb ik een gesprek gehad met wethouder Spelt. En ik ga nog een keer meelopen met de politie.’’

Vanaf 7 november is de oproep voor kinderburgemeester te zien op sociale mediakanalen. Kinderen kunnen hun filmpje insturen tot en met 16 november. Uit kinderen in groep 6, 7 en 8 wordt een jury samengesteld. Op 18 november gaan Lotte en burgemeester De Graaf de nieuwe kinderburgemeester thuis ‘overvallen’.

De skatetocht start dinsdag 25 oktober vanaf het Dorpsplein in Benschop en is ongeveer 8 kilometer lang. Hij gaat over fietspaden rondom Benschop. Kinderen die zelf geen skates en helm hebben kunnen deze gratis lenen. De schaatsbond KNSB stelt deze beschikbaar. ,,Het is geen wedstrijd; iedereen kan eraan meedoen’’, vertelt Lotte Roodenburg. De reden dat zij deze ‘Mega Kids Skate Parade’ organiseert, in samenwerking met Sportservice Lopik: ,,Ik vind skeeleren en schaatsen heel leuk, en volgens mij is er in Lopik nog nooit zoiets als dit georganiseerd.’’

Skeelertopper

Mocht de weg die dag nat zijn, dan wordt uitgeweken naar 27 oktober. De Lopikse schaats- en skeelertopper Stijn van de Bunt (18) lost het startschot. Hij behaalde afgelopen winter op het WK schaatsen voor junioren in Innsbruck zilver op de vijf kilometer en op de ploegenachtervolging, met Joep Wennemars en Tim Prins. Begin januari won Van de Bunt op het NK junioren de 3 en 5 kilometer. Op de skeelers verzamelde hij ‘een stuk of zeven’ nationale juniorentitels, won drie onderdelen in de Europa Cup en reed het Europees kampioenschap in het Spaanse Pamplona.

Hij gaat de jeugd voorafgaand aan de skatetocht iets vertellen over skatetechniek en hoe ze kunnen remmen. Linda Buitelaar van Sportservice Lopik skeelert met enkele volwassenen mee als begeleiding.

