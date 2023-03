Lotte (29) runt Koffiemaatjes in Utrecht: 'De combinatie horeca en zorg maakt dit werk mooi'

van wieg tot graf Van directeur tot docent en Bourgondi­sche gezinsman: Jef (1939 - 2023) was in elke rol belangstel­lend

Kennis tot zich nemen en kennis verspreiden, dat liep als een rode draad door het leven van Jef Jansen. Dat hij leergierig was bleek al op de lagere school in IJsselstein. Daar was hij ongeveer de eerste die goed genoeg was om naar de hbs in Utrecht te gaan.