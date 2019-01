Luchtkwaliteit slecht tijdens nieuwjaarsnacht: hoogste concentratie fijnstof van Nederland gemeten in Utrecht

Fijnstof, PM10 in jargon, zijn kleine deeltjes ‘kleiner dan 0,01 milimeter) die vrijkomen bij verbrandingsprocessen. Dat is normaal: er komt fijnstof vrij door bijvoorbeeld industrie, rijdende auto’s en brandende open haarden. Ook bij het afsteken van vuurwerk komen verbrandingsresten vrij. Hoe fijner de deeltjes, hoe dieper deze in je longen terecht kunnen komen en hoe schadelijker ze zijn. „Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht door vuurwerk kan, in combinatie met andere luchtverontreiniging, zorgen voor een verminderde longfunctie en verergering van astma”, vertelt Coen Berends van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

‘Héél slecht’

De luchtkwaliteit wordt in Nederland non-stop gemeten. In de provincie Utrecht zijn er vijf officiële meetstations: in Breukelen, Cabauw en Zegveld en twee in de stad Utrecht. In vergelijking met cijfers uit andere provincies was de concentratie fijnstof in de provincie, en dan met name in de stad Utrecht, het hoogst. „We noemen de luchtkwaliteit goed tot matig als de concentratie fijnstof tussen de 0 en 30 microgram per kubieke meter lucht is”, zegt Berends. „Vanaf 200 microgram spreken we van zeer slechte lucht. Tijdens de nieuwjaarsnacht was de lucht met 1552 microgram dus héél slecht.”