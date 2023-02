Lukt het niet om een stage te vinden vanwege je achternaam? Deze app moet dat gaan veranderen

Wat is er op dit moment aan de hand op de stagemarkt?

,,We zien dat studenten vaak om de kleinste dingen worden afgewezen voor een stageplek. Dit kan komen door hun achternaam, maar ook door hun schrijfstijl bijvoorbeeld. Daarnaast moet je je bedenken dat de werkgever geen beeld heeft bij wie die persoon is. Je ziet een foto en een stuk tekst, dus de persoonlijkheid straalt er niet vanaf. Hier kwamen we allemaal achter toen we in gesprek gingen met werkgevers, scholen en studenten.’’

Hoe maakt deze app het verschil?

,,Met de app geven we de studenten een eerlijkere kans op de stagemarkt. Ze hoeven geen brieven meer te schrijven, maar in plaats daarvan vullen ze vragenlijsten in en maken ze een videoboodschap voor de werkgever waar ze graag voor willen werken. Met brieven worden kandidaten afgekeurd door spelfouten of op door hun achternaam, maar hierdoor zijn we daar vanaf. Werkgevers kunnen het enthousiasme van kandidaten namelijk beter aflezen doordat ze hen ook echt voor zich hebben.’’

Wat maakt dat jij dit zo belangrijk vindt?

,,Ik ben zelf op het MBO begonnen en in Rotterdam opgegroeid. Om mij heen werden familieleden en mede-studenten erg vaak afgewezen. Dit gebeurt dan vaak door het kleinste dingetje, terwijl werkgevers geen idee hebben van wie erachter zit. Dat is gewoon heel zonde en triest. Op een gegeven moment ben ik daarom naar oplossingen gaan zoek, waar de videosollicitaties het beste bleken te werken. Hopelijk kunnen we hiermee een hoop studenten aan een stage helpen!’’

