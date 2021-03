Maaltijdbezorger (17) onder dreiging van vuurwapen beroofd van scooter in Veenendaal

Houten stemt woensdag óók over woningbouw: gaan ze door, of trappen ze op de rem? ‘Bouw die torens niét’

14 maart Niemand in Houten is tegen woningbouw. Maar kan het fietsdorp leven met woontorens en wie weet nog meer ‘Nieuwegeinse toestanden’? Ja of nee: tegelijk met de Kamerverkiezingen spreken de Houtenaren zich woensdag uit in het referendum over de bouw van 4800 woningen.