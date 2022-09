Maand van de Geschiedenis in oktober in Utrecht: oude stoomtrein en Dag van het Rampjaar

De Maand van de Geschiedenis staat weer op de planning. Honderden musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen zullen vanaf 1 oktober activiteiten organiseren die in het teken staan van het thema van dit jaar: Wat een ramp! Zo ook in Utrecht en omstreken .

De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland en met 550 activiteiten valt er in iedere provincie wat te beleven. Dus ook in Utrecht.

Zo wordt op 7 oktober de Dag van het Rampjaar herinnerd in de Paushuize in Utrecht, kun je in het Spoormuseum op 22 en 23 oktober een oude stoomtrein zien rijden en zal in de bibliotheek op Neude op 8 oktober het Schrijfcafé plaatsvinden rondom het onderwerp rampscenario.

Onder het stof vandaan

Ook in omliggende plaatsen worden activiteiten georganiseerd. In Zeist bijvoorbeeld, waar bibliothecaris Marck Deckers op 20 oktober in het Kunstenhuis Idea vergeten geschiedenis onder het stof vandaan haalt. En in Amerongen waar een muziekvoorstelling plaatsvindt over het Rampjaar 1672. De complete agenda is te bekijken op de site van de Maand van de Geschiedenis

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.