Maartensdijkers zijn overlast van drugsdealers- en gebruikers op parkeerterrein zat: ‘Dit hoort hier niet’

pijnlijke oproep ‘Het is hier gewéldig’, zei een dakloze vrouw toen ze in het fietsenhok mocht slapen: ‘Beter dan op straat’

Beschik je als burger of bedrijf over een fietsenhok? Laat daar dan een dakloze in slapen. Het is de oproep van Sander van der Meijs (53), hoofdredacteur van Straatnieuws in Utrecht. Hij ziet het aantal daklozen– en daarmee het aantal mensen dat buiten slaapt – groeien. ,,Alles beter dan op straat.’’

28 oktober