Maatregelen tegen gevaarlijke verkeerssituatie basisschool, maar ‘tijdelijke wegafsluiting geen optie’

De onophoudelijke stroom aan voorbijrazende auto’s rondom basisschool Willibrord in Vleuten, leidt tot gevaarlijke situaties. Partijen in de Utrechtse gemeenteraad zijn bezorgd en dringen aan op actie.

Schooldirecteur Daan Schneider trekt zijn fluorescerende gele jas aan en gaat de straat op om zelf het verkeer te regelen. Hij kan niet anders. Want het is ontzettend druk op de Hindersteinlaan in Vleuten, een invalsweg die langs de noodlokalen van 250 basisschoolleerlingen loopt. Het is een tijdelijk onderkomen; over ongeveer een jaar is de nieuwbouw gereed.

De kwestie kwam donderdag aan de orde tijdens het vragenuur van de gemeenteraad. Meerdere partijen, waaronder PvdA en D66, zijn bezorgd en vragen om maatregelen. Een van de mogelijkheden die wordt geopperd is het creëren van een zogenaamde Schoolstraat, dit is een straat die aan het begin en einde van de schooldag een bepaalde tijd is afgesloten voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen leerlingen veilig het gebouw in- en uit wandelen.

Schoolstraat niet mogelijk

Dat is op deze plek niet mogelijk vanwege de nabijgelegen A2, betoogt verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks). ,,We hebben een paar eerste oefeningen met schoolstraten gedaan. Dan gaat het meestal om scholen die in een woonwijk staan. Bewoners hebben daar enige overlast van, maar daar kun je goed over communiceren. Hier heb je het over een doorgaande weg, die gebruikt wordt door een groot deel van de wijk om naar de snelweg te gaan. Dan is het leed, denk ik, toch iets te groot.”

De wethouder komt wel met andere aanvullende maatregelen: het ophangen van een snelheidsdisplay, het plaatsen van rode hekjes en het creëren van een extra ingang om de drukte te spreiden. Bij het in gebruiknemen van de noodlokalen was er al een 15-kilometerzone ingevoerd, een verhoogd zebrapad aangelegd en een hek geplaatst bij de uitgang, zodat kinderen niet de weg op kunnen rennen.

