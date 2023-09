Mag je iemand zoenen als-ie slaapt? Dit soort vragen krijgen studenten in Utrecht tijdens speciale training

Fietsen door De Bilt? Denk daar nog maar eens over na: meeste fietsonge­luk­ken in de provincie gebeuren daar

Als het even kan, mijdt hij het drukke centrum van De Bilt. Want Ton Willems voelt zich op de fiets niet altijd even veilig in de gemeente die relatief de meeste fietsongevallen telt van de provincie Utrecht. ,,Ik zie ouderen soms met een noodgang over de rotonde scheuren. We hebben voorrang, vinden ze en ze nemen dan ook voorrang.”