Maksim (14) en Denis (10) willen niet meer terug naar Oekraïne: ‘Hier horen we thuis’

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:08 Het is herfstvakantie, en dus pakt FC Utrecht uit voor haar jongste fans met een open training in de Galgenwaard. Daarnaast is van alles rond het stadion te beleven. Vanaf 9.30 uur kunnen fans spandoeken komen maken en als zij een potje FIFA willen spelen tegen de eSporters van FC Utrecht, dan kan dat ook. Om 10.45 uur vangt de open training aan, waarbij trainer Dick Advocaat een headset zal dragen zodat voor iedereen in het stadion hoorbaar is welke instructies hij geeft. Na afloop kunnen fans handtekeningen scoren en is er een heuse kinderpersconferentie, waar spelers en staf van de club het hemd van het lijf kan worden gevraagd.