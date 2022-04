Man (18) uit Zeist aangehouden nadat knallen klinken en hij het op een lopen zet voor agenten

Drugslab vol explosie­ven en wapens achter woonhuis in buitenge­bied gevonden: ‘Dit was een ideale plek’

De schrik zit er goed in aan de Maarsbergseweg in het buitengebied van Leersum. Achter een woonhuis werd woensdagavond een drugslab aangetroffen vol explosieve stoffen, drugs en wapens. ,,Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren.’’

8 april