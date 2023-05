Man (25) bekent dat hij met opzet brand stichtte bij volle bieb aan de Neude en krijgt celstraf

Die ‘fietsen­ker­ker’ bij de Neude? Jerry moet er niets van weten: ‘Een stalling is altijd gedoe’

Nog even over die fietsenplaag op de Neude. Het stadspleintje was ooit als parkeerplaats voor auto’s in gebruik, maar de fiets heeft die rol inmiddels overgenomen. Om verdere parkeeroverlast te bestrijden, wil de gemeente zogenoemde ‘fietscoaches’ inzetten, die fietsers moeten attenderen op vrije plekjes in de overdekte stallingen in de stad.