Man (25) had 1,4 miljoen euro en drugs in zijn chalet liggen en verdwijnt mogelijk jarenlang de cel in

Bedreigin­gen en eieren tegen huizen in Utrecht gegooid om regenboog­vlag: ‘Ontoelaat­baar’

In de Utrechtse wijk Ondiep zijn de afgelopen dagen meerdere woningen bekogeld met eieren omdat zij een regenboogvlag hadden opgehangen. Ook zijn bewoners geïntimideerd en bedreigd, zegt burgemeester Sharon Dijksma, die toevoegt dat de politie onderzoek doet naar de daders. ,,Dit gedrag is ontoelaatbaar en tolereren we niet.”