Man (35) dreigt in Utrecht met vuurwapen en vlucht, kilometerslange klopjacht eindigt met crash in België

De politie in Utrecht heeft donderdagochtend na een kilometerslange achtervolging met hulp van de Belgische politie een 35-jarige man uit Amersfoort kunnen aanhouden bij Antwerpen. De man zou rond 08.30 uur iemand in Utrecht met een vuurwapen hebben bedreigd en is daarna in zijn auto met hoge snelheid gevlucht.