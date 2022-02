Man (36) noemt agenten nazi's en dreigt ze de keel door te snijden: ‘Waarom moeten ze mij steeds hebben?’

Steekpar­tij voor Albert Heijn in IJssel­stein, 17-jarige verdachte aangehou­den

Voor de deur van de Albert Heijn aan de Podiumweg in IJsselstein is zondagavond rond 21.00 uur een man neergestoken. Eén persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Even later werd een 17-jarige verdachte aangehouden.

11:02