Man (39) terroriseert jarenlang familie en dreigt minderjarig meisje met onthoofding

Het niet eerder vertelde drama van Westbroek: 21 Joodse inwoners kwamen nooit meer terug

‘Die zien we nooit meer terug’, zeiden de dorpelingen toen de bus wegreed met 21 Joodse inwoners uit Westbroek en Achttienhoven. Hun bange voorgevoel kwam uit. Tachtig jaar later werden voor het eerst de verhalen verteld van de Joodse dorpelingen die werden vermoord in de gaskamers van Auschwitz.

17 november