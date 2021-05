Man (44) die vrouw poep van eigen kinderen liet eten voor jaren de cel in

Ad van der Voort Verdrietig! FC Utrecht-icoon ‘Adje’ (55) overleden: ‘Hij zit bij zoveel mensen in het hart’

13:40 Ad van der Voort is overleden. ‘Adje’ (55) was in stadion Galgenwaard een graag geziene gast. De geboren Zeistenaar maakte van zijn beperking zijn grote kracht, en werd wereldberoemd in Utrecht dankzij zijn onlinehitserie ‘Op pad met Ad’. Niemand ontsnapte aan zijn microfoon. Geen vraag was hem te gek.