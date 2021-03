Man (45) vraagt meisje (14) om zelfmoordbrief te schrijven, zodat ze bij hem kan komen wonen

Zijn het ‘plaag­stoot­jes’ of kraakt de Biltse coalitie? VVD en GroenLinks kiften er flink op los op Facebook

10:23 Ze zitten samen in de coalitie in De Bilt, maar op Facebook nemen raadsleden Christiaan van Nispen tot Sevenaer van de VVD en Anne Marie 't Hart van GroenLinks elkaar al weken stevig de maat. Of het nou gaat over windmolens, verbreding van de A27 of het plaatselijke bomenkapbeleid; de VVD- en GroenLinks-raadsleden zijn allesbehalve lief voor elkaar. Plaagstootjes of kraakt de coalitie?