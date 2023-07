Man (56) die agressieve buurman doodschoot mogelijk elf jaar cel in: ‘Hij kon én had anders moeten handelen’

UTRECHT IN 1912 Hoe de telefoon ervoor zorgde dat torenwach­ter Johannes van den Berg werd ontslagen

Torenwachter Johannes van den Berg van de Buurkerk vervulde in de nacht van 31 december op 1 januari 1912 zijn laatste waakbeurt. Door een nieuw alarmsysteem bij de brandweer was deze functie na 400 jaar overbodig geworden. Van den Berg was de laatste torenwachter van Utrecht.