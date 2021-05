Man (64) uit Rhenen veroordeeld tot drie jaar cel voor verkrachting en stalking 30 jaar jongere vrouw

Een 64-jarige inwoner van Rhenen is dinsdag veroordeeld tot drie jaar cel voor verkrachting en stalking van een 30 jaar jongere en kwetsbare vrouw uit Oudewater. Daarnaast mag de man vijf jaar lang geen contact meer opnemen met het 34-jarige slachtoffer en haar familie en mag hij zich niet in de buurt van de Oudewaterse begeven op straffe van een dwangsom.

Tegen de man was twee weken geleden door het Openbaar Ministerie nog een gevangenisstraf van zes jaar geëist. De straf is uiteindelijk lager uitgevallen, omdat de rechtbank slechts twee verkrachtingen bewezen acht. Daarnaast heeft de rechter in zijn oordeel meegenomen dat de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer ‘een grillig, onvoorspelbaar verloop kende waarbij elkaar aantrekken en afstoten centraal stonden’.

Camping

De Rhenenaar en de 30 jaar jongere Oudewaterse leerden elkaar kennen op een camping in Overberg. Hij gaf haar een lift, toen ze daar in de regen liep. De twee voormalig geliefden hadden volgens de Rhenenaar vier jaar lang een onstuimige relatie, waarbij sprake was van vrijwillige seks.

Het slachtoffer is de afgelopen jaren meerdere keren opgenomen geweest omdat ze psychisch in de war was. De vrouw lijdt aan zwaar emotioneel letsel, aldus haar psychiater.

