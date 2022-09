Man (74) wordt in ziekenhuis zó hard de lift uit geduwd, dat hij twee ruggenwervels breekt

Het Rond loopt leeg, maar Houten gaat weer een ‘place to be’ maken van het winkelcen­trum

Een breed plan van aanpak moet het winkelcentrum van Houten de komende jaren van een ‘place to buy’ veranderen in een ‘place to be’. Het Rond moet uitgroeien tot een fijne ontmoetingsplek, waar ondernemers mogelijk ook weer nieuwe winkels willen openen.

16:30