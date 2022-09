Man (74) wordt in ziekenhuis zó hard de lift uit geduwd, dat hij twee wervels in zijn rug breekt

Utrecht in 900 minuten nabouwen met karton? Uitdaging wordt aangegaan in Biblio­theek Neude

In de hal van de Centrale Bibliotheek aan de Neude moet binnen 900 minuten een kartonnen Utrecht verrijzen. Dit initiatief, afkomstig van Bouwsels uit Zeist en mede mogelijk gemaakt door Utrecht900, vindt in de herfstvakantie plaats. De start is al gemaakt: in het midden van de hal staat een nagemaakte Domtoren.

20 september