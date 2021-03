Man aangehouden die iedere avond in Utrecht 13 minuten lang op pan slaat als protest tegen avondklok

Terrassen open op 31 maart? Utrechtse horeca durft zich nog niet rijk te rekenen

8 maart Dat mogelijk op 31 maart de terrassen weer open mogen, is een lichtpuntje in barre tijden. De Utrechtse horeca is blij dat er in elk geval een datum is genoemd, maar durft zich nog niet rijk te rekenen, zo leert een rondgang.