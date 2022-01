Man breekt in bij Lidl, maar kan daarna winkel niet meer uit: ‘Dus dronk ’ie drie blikken bier leeg’

COLUMN Lisanne: ‘Een mens in verveling maakt rare sprongen’

Op een woensdagavond besloot ik de trein naar Amsterdam te pakken, om daar, ja, om daar wat eigenlijk? Ik wist heus dat het in onze hoofdstad op z'n minst net zo doods en uitgestorven zou zijn als in de Domstad, hoe levendiger de stad ooit was, hoe doodser die nu lijkt. Maar wat het is: Utrecht was het decor geworden van mijn thuiszittijd en een mens in verveling maakt rare sprongen.

14 januari