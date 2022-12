Man die ambulance stal en ravage aanrichtte in Utrecht, kwam verward over: ‘Dit is onacceptabel’

Fors hogere parkeerta­rie­ven voor vergunning­hou­ders schieten Utrechters in verkeerde keelgat: ‘Melkkoe’

Een auto in Utrecht? Je begint er bijna niet meer aan. De parkeertarieven voor vergunninghouders schieten in het nieuwe jaar omhoog. ,,Dit kan echt niet in tijden van inflatie.”

