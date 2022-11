Man die kinderen zou hebben bedreigd gaat in rechtszaal uit zijn plaat: ‘Over 2 jaar pak ik levenslang’

Nachtdie­ren opgelet! Iederal houdt een stille vollemaans­wan­de­ling door de Utrechtse natuur

‘Samen overdenken en verstillen in de nacht’ is de leus van het evenement. Donderdag 8 december organiseert stichting Iederal een wandeling onder het maanlicht in Groenekan. Deelnemers lopen door verstilde bossen, over verlaten landweggetjes en langs maanverlichte velden.

22 november