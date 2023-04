Man doet behoefte tegen pand in Utrecht, slaat op de vlucht nadat politie hem spot

marieke doet pabo Juf Marieke heeft nog levendige herinnerin­gen aan muziekcen­trum Vredenburg en nam nu haar klas mee

10 was ik, toen we vanuit Kreta, in afwachting van een huis in Veenendaal, tijdelijk in een bungalowpark in Hollandsche Rading woonden. Ik bezocht daar een paar maanden lang groep 7 van de Bosbergschool. Daar had ik een meester met een orgeltje. De vrolijke, christelijke liedjes die hij speelde, zong ik uit volle borst mee.