Man en vrouw (23 en 21) in groot drugsonderzoek opgepakt voor handel in cocaïne

Een 23-jarige man en een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein zijn in Vianen opgepakt vanwege het handelen in cocaïne. De arrestatie van het duo is onderdeel van een groot onderzoek naar drugshandel in Houten, Nieuwegein en Vianen. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Het tweetal werd vorige week vrijdag 1 juli opgepakt, nadat de politie een actie in Vianen deed. Hoe de actie er precies uitzag en waar het plaatsvond, zegt de politie niet. Wel laten ze weten tijdens een doorzoeking in het huis van het duo aan de Krijtwal in Nieuwegein een ‘aanzienlijk geldbedrag en een voertuig’ in beslag te hebben genomen.

De twee twintigers worden verdacht van georganiseerde handel in cocaïne. De aanhouding van het stel maakt deel uit van een groot onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in Houten, Nieuwegein en Vianen. Dat onderzoek is afgelopen mei gestart, nadat er informatie binnenkwam over de vermeende drugshandel.

Grote hoeveelheden drugs

De afgelopen maanden hield de politie naar eigen zeggen al meerdere verdachten aan. Ook werden er grote hoeveelheden drugs in beslag genomen. Daardoor is er een goed beeld ontstaan van hoe er in deze gemeente in drugs wordt gehandeld, aldus de politie. Ze sluiten dan ook niet uit dat er de komende tijd nog meer verdachten zullen worden aangehouden.

In april vorig jaar werd bij een controle van verschillende bedrijven in Vianen een grote hoeveelheid wapens, munitie en een harddrugs gevonden. Ook de bekende drugscrimineel Ridouan Taghi komt uit Vianen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.