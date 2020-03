Man en vrouw in gezicht gehoest en geslagen door groep jongeren

Viaanse markt op een laag pitje: ‘De mensen zijn een stuk banger geworden om naar buiten te gaan’

11:21 We horen de groenteman nog niet klagen. Vorige week draaide hij een prima omzet. Vandaag staat hij op een aanzienlijk stillere weekmarkt in Vianen. Maar de markt is niet afgeblazen en de klanten kunnen dus nog komen. Dat is in deze onzekere tijden van coronavrees iets om blij mee te zijn.