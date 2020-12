Man gewond bij explosie in camper in Utrecht

PODCAST Liever een goede buur dan een verre vriend: zo sloeg deze Utrechtse straat zich door corona

15:24 Dé straat die massaal uitliep voor onze AD-drone, die tijdens de eerste lockdown een hartverwarmend beeld liet zien van Utrecht. Een verhaal over naastenliefde, over beter een goede buur dan een verre vriend. Waar het ene gezin op z'n kop stond omdat alle kinderen ineens thuis zaten, heerste een paar deuren verderop juist eenzaamheid. En in het huis aan de overkant stond het leven ineens in het teken van ziekte, maar dan níet vanwege corona. Een verhaal over het intense coronajaar, door de ogen van zeven gezinnen uit de Dr. Th. s’Jacoblaan in de Utrechtse wijk Tuindorp.