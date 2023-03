Man gewond bij steekincident in Bilthoven

Column Jerry had zijn vader graag nog over één ding willen bijpraten, maar zijn vurenhou­ten kist was al dicht

Toen jaren geleden de grootvader van mevrouw Goossens de geest gaf, spoedden wij ons naar zijn Katwijkse flatje, waar we gelijktijdig met de uitvaartondernemer aankwamen. Nog voor opa in de zwarte lijkzak was geritst, had oma al een multomap met kistmodellen op schoot: of ze maar even een exemplaartje wilde uitzoeken.