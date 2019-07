Man in auto doodgeschoten op Houtense parkeerplaats

Christe­lijk Lyceum Zeist stuurt leerling van school vanwege mishande­ling

4 juli In de omgeving van het Christelijk Lyceum in Zeist is woensdagmiddag een minderjarige leerling mishandeld door een leeftijdsgenoot. De verdachte, een leerling van de school, is opgepakt en mag niet meer op school terugkeren.