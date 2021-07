Man in blote bast steelt bierflesje uit krat van voorbijrijdende fietser in Utrecht

‘Leeuw’ Pedro (74) vecht voor zíjn woning op het mooiste plekje van Nieuwegein: ‘Ik ga niet weg’

7:00 Pedro de Leeuw verankert met haringen zijn tentje stevig in het gras van het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein. Het is een partytentje dat dienst doet als praathuis. Eronder komen een tafeltje en twee stoelen te staan. Wie hier plaatsneemt, krijgt in geuren en kleuren te horen waarom het volgens Pedro de Leeuw van de zotte zou zijn als de vijftig jaar oude flats aan het plantsoen worden gesloopt.