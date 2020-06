Man op scootmobiel te water in Houten, wielrenner schiet te hulp en springt sloot in

Jurassic Park in de Jaarbeurs: ‘Bij World of Dinos vind je 80 levensech­te, brullende dino’s’

12:04 Het was door de maatregelen rondom het coronavirus nog even spannend, maar de grootste dinosaurus-expositie van Europa heeft groen licht gekregen: World of Dinos keert deze zomer terug naar de Utrechtse Jaarbeurs. Vanaf 1 juli worden de corona-maatregelen versoepeld en zijn bijeenkomsten met honderd mensen weer toegestaan. Wel zijn strenge veiligheidsmaatregelen van toepassing. ,,We houden 1,5 meter in acht.”