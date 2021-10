Man overlijdt bij ongeluk met laadklep vrachtwagen bij distributiecentrum Jumbo

Toen en nu Dit is waarom de Utrechtse wijk Halve Maan zo heet (en het komt niet door de vorm)

11:00 Het grappige van de Halve Maan is dat de wijk in een halve cirkel om de westrand van Oog in Al in Utrecht heen ligt, waardoor het de vorm van een halve maan heeft. Maar dat is slechts toeval. De echte naamgever van de wijk zien we hier, aan de overkant van de Leidsche Rijn, op de foto uit de jaren 20: Hofstede Halve Maan.