Man pint 35 keer met gestolen pinpas, maar komt er niet mee weg

Utrechts ziekenhuis komt met pijnvrije methode voor ontdekken chronische darmziek­tes

Het is in het Diakonessenhuis in Utrecht sinds kort mogelijk om met een echo chronische darmontstekingen op te sporen. Dat is goed nieuws voor patiënten met chronische darmziektes zoals Crohn en Colitis Ulcerosa. De methode is namelijk pijnloos en vriendelijker dan de nu veel toegepaste coloscopie.

15:58